Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:54

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Канада будет возглавлять учебную миссию НАТО в Ираке до ноября 2020 года, сообщают в среду западные СМИ.

Об этом решении объявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.

Ожидается, что генерал Дженни Кариньян возьмет на себя командование 850 военнослужащими НАТО в Ираке. Среди них числятся 250 военных из Канады и других не стран, входящих в альянс, таких, как Австралия, Швеция и Финляндия.

Невоенная учебная миссия НАТО в Ираке направлена на укрепление военного потенциала и безопасности Ирака, в том числе в медицинской сфере, в сфере обслуживания военной техники и борьбы с самодельными взрывными устройствами.

Консультативная деятельность НАТО сосредоточена в Багдаде, а обучение проводится в специальных учебных заведениях в районе Багдада, Таджи и Бесмая.

1тэ ар

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