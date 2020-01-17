Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 18:55

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - Премьер Канады Джастин Трюдо в пятницу заявил, что правительство выплатит по $19 тыс. семьям его сограждан и жителей страны, которые погибли при крушении самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, сообщает агентство Associated Press.

Выплаты будут сделаны родственникам погибших 57 граждан Канады и 29 человек, имевших вид на жительство в Канаде.

Трюдо ожидает, что Тегеран и со своей стороны также выделит компенсации семьям погибших.

Кроме того, премьер Канады сообщил, что "черные ящики" сильно повреждены и что у Ирана нет необходимого оборудования для их расшифровки. Он указал, что в этом может помочь Франция, на территории которой есть лаборатория, специализирующаяся как раз на работе с поврежденными бортовыми самописцами. Трюдо призвал начать расшифровку бортовых самописцев как можно быстрее.

8 января самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!