Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 18:34

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Канада вводит временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщил в среду министр транспорта страны Марк Гарно.

"Предписание запрещает коммерческие пассажирские рейсы на Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 любых авиакомпаний, как канадских, так и иностранных", - говорится в заявлении М.Гарно.

В нем отмечается, что запрет распространяется на прибытие, отправление этих авиалайнеров, а также на их полеты через воздушное пространство Канады.

Министр транспорта указал, что введение таких мер было рекомендовано канадскими экспертами в области гражданской авиации. Между тем, М.Гарно указал, что "еще слишком рано" говорить о причинах крушения самолета в Эфиопии. Он также сообщил, что Канада тщательно следит за развитием ситуации.

Таким образом, Канада присоединилась ко многим странам мира, которые ранее ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция и Австралия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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