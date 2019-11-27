Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 11:11

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Оттава надеется, что на конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия будут одобрены оба предложения по внесению семейств отравляющего вещества "Новичок" в контрольные списки, заявила постпред Канады в ОЗХО Лиза Хелфанд, выступая в среду на этой конференции.

"Мы надеемся, что оба предложения (российское и предложение западных стран - ИФ) будут одобрены на основе консенсуса. Речь будет идти о двух отдельных решениях, принимаемых, однако, параллельно", - заявила канадский дипломат.

Она напомнила, что этот шаг позволит обеспечить в мире "декларацию и верификацию" ряда опасных химических веществ.

В среду на участники конференции, как ожидается, рассмотрят два предложения о включении в контрольный список нескольких отравляющих веществ класса "Новичок".

Одно из предложений по химикатам поступило от России, второе - от трех стран Запада: Канады, Нидерландов и США.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия (КХО). Однако, по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В результате в сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение по добавлению семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников.

В октябре 2018 года Канада, Нидерланды и США представили совместное предложение по внесению в список химикатов в конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) изменений. Канада, США и Нидерланды предложили включить туда только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в контрольный список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения западных стран.

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