Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 12:31

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Канада в четверг начала эвакуировать членов семей канадских дипломатов с материковой части Китая, сообщила в четверг газета Globe and Mail со ссылкой на близкие к семьям источники.

По данным источников издания, на данный момент в Канаду возвращают тех членов семей, которые могут быть наиболее подвержены заражению новым коронавирусом, в частности, людей младше пяти и старше 65 лет, школьников и их сопровождающих.

Кроме того, эвакуируют людей с уже существующими заболеваниями.

При этом не уточняется, когда именно канадские подданные прибудут на родину.

Сами дипломаты не включены в список эвакуируемых.

Ранее в четверг канадская авиакомпания Air Canada объявила, что с 30 января прекращает выполнять все рейсы в китайские аэропорты вплоть до 29 февраля в связи с распространением в Китае коронавируса нового типа.

США также выводят своих дипломатов вместе с их семьями из Китая, в частности из города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

1ви ар

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