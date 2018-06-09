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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:11 09.06.2018 - 23:11

(техповтор, уточняется цитата в 3-м абзаце)

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что, несмотря на предостережения со стороны президента США Дональда Трампа, Канада по-прежнему намерена ответить на американские тарифы на сталь и алюминий.

"Как вы знаете, (в ходе саммита "Группы семи" - ИФ) мы провели серьезные и жесткие переговоры на тему торговли и конкретно американских тарифов", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде.

"(В разговоре с Д.Трампом - ИФ) я подчеркнул, что (американские тарифы - ИФ) не помогают пересмотру соглашения НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле - ИФ)... и 1 июля мы уверенно продолжим реализовывать план по применению ответных тарифов, равных тем, которые американцы несправедливо применили в отношении нас", - заявил Дж.Трюдо.

"Я готов сотрудничать с президентом для того, чтобы быстро разрешить этот спор. Но как я уже не раз говорил, я всегда буду защищать канадских работников и канадские интересы", - добавил он.

1ла аю

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