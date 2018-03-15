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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 17:04 15.03.2018 - 17:04

***О высылке российских дипломатов из страны речи пока не идет

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил Великобритании помощь в расследовании инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, при этом канадское правительство не определилось по вопросу о высылке российских дипломатов, находящихся в стране.

"Канада непоколебима в приверженности Соединенному Королевству. Соединенное Королевство может рассчитывать на полную поддержку Канады в ее попытках заставить Россию ответить за это неприемлемое и незаконное поведение", - говорится в сообщении Дж.Трюдо, опубликованном в четверг.

По словам премьера, "После этого нападения (на С.Скрипаля - ИФ) Канада по различным каналам предложила Британии помощь".

В свою очередь канадские СМИ отмечают, что пока ничего не указывает на то, что правительство Канады намерено выслать кого-либо из около сотни российских дипломатов, которые работают в стране.

кю ар

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