Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 0:50

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Канада в воскресенье официально поприветствовала сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"Это очень хорошо. Мы приветствуем любые новости, которые приносят стабильность на мировые нефтяные рынки", - цитируют СМИ заявление министра природных ресурсов Шеймуса О'Ригана.

"Федеральное правительство глубоко обеспокоено нестабильностью цен на нефть (...). Канада привержена достижению ценовой определенности и экономической стабильности", - добавил он.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

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