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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 20:17 31.05.2018 - 20:17

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг заявил, что сожалеет в связи с решением властей США ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, а также других стран, сообщает агентство "Блумберг".

"Америка остается нашим партнером, союзником и другом. Мы должны поверить в то, что однажды разум возьмет верх, однако сегодня мы этого не видим со стороны администрации США", - сказал Дж.Трюдо, выступая с речью в Оттаве.

По словам Дж.Трюдо, введенные Вашингтоном пошлины на импорт алюминия и стали являются "оскорблением" для взаимоотношений между США и Канадой, сотрудничество которых было очень тесным на протяжении истории.

Подобный шаг со стороны США ранее в четверг раскритиковали также власти Германии. В МИД ФРГ заявили, что односторонний ввод Соединенными Штатами заградительных пошлин на ввоз из ЕС стали и алюминия противоречит нормам международного торгового права. Помимо этого, в Берлине выразили готовность к принятию ответных мер и обращению в ВТО.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

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