Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 19:07

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Канада объявила об очередном этапе санкций против правительства Венесуэлы, внеся в санкционные списки 43 человека, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на канадский МИД.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, эти 43 человека "несут ответственность за ухудшение ситуации в Венесуэле".

В санкционные списки добавлены высокопоставленные венесуэльские чиновники, губернаторы регионов и другие лица, обвиняемые в подрыве демократических институтов Венесуэлы.

Санкции, в частности, подразумевают замораживание активов и запреты на совершение сделок с этими лицами.

Ранее в санкционных списках Канады по Венесуэле уже были 70 физических лиц.

В понедельник 13 латиноамериканских государств и Канада из "Группы Лима" планируют встретиться в Чили, чтобы обсудить политический и экономический кризис Венесуэлы.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1кю аю ав

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