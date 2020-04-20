Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 19:02

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что вся страна скорбит по 18 убитым при стрельбе в Новой Шотландии.

"Наша страна объединилась для того, чтобы побороть пандемию, спасти жизни и помочь друг другу дожить до лучших времен. Но вчера нас вырвала из этого общего дела трагедия и бессмысленное насилие в Новой Шотландии, где стрелок отнял жизни у 18 человек", - заявил Трюдо в понедельник. Его слова цитируют канадские СМИ.

"Вся провинция и страна сейчас скорбят, столкнувшись с чем-то настолько невообразимым", - добавил премьер.

Но он отметил, что "ни одно злодеяние не сможет выстроить стену между нами".

Ранее сообщалось, что мужчина, переодетый полицейским, устроил в воскресенье стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия. По свежим данным, погибли 18 человек, включая сотрудницу полиции. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Стрелок также мертв. По данным полиции, стрелявший - мужчина 51 года Габриэль Уортман. Его мотивы не раскрываются.

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