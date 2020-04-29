Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 20:25

Брюссель. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Пилотажная группа Королевских ВВС Канады Snowbirds ("Снегири") проведет целую серию показательных полетов над разными районами страны, чтобы выразить признательность всем канадцам, кто пытается сдерживать пандемию коронавируса COVID-19, заявил в среду премьер страны Джастин Трюдо.

"Начиная с этих выходных в Новой Шотландии, "Снегири" ВС Канады отправятся через всю Канаду, чтобы салютовать канадцам, которые вносят свой вклад в предотвращение распространения COVID-19", - приводят его слова западные СМИ, сказанные на брифинге.

"Когда мы будем смотреть, как "Снегири" пролетают над нашими домами, давайте вспомним, что мы все вместе в этой ситуации", - добавил он.

По данным СМИ, пилотажная группа в составе девяти самолетов будет показывать воздушные трюки над различными городами страны - от побережья Атлантического океана до Тихого океана - на высоте примерно 150 м. Время и место полетов будут объявлены позднее.

СМИ напоминают, что Snowbirds возвращаются в небо после вынужденного перерыва: в марте и апреле группа не летала из-за коронавируса, чтобы гарантировать безопасность пилотов.

Согласно информации статистического сайта Worldometer, в Канаде зафиксированы 50 373 случая COVID-19. 2904 человека с вирусом скончались, 19 886 выздоровели.

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