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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Канады считают неправильной озвученную президентом США идею возвращения к формату G8 с Россией, сообщает в пятницу канадский телеканал Си-Би-Си ссылкой на знакомые с позицией Оттавы источники.

"Источник, знакомый с ситуацией заявил..., что Канада не будет поддерживать предложение о возвращении России в G7 до тех пор, пока Москва будет удерживать под контролем Крым", - написала в Twitter корреспондент этого телеканала Кэти Симпсон.

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Интерфакс