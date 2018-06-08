Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 15:30 08.06.2018 - 15:30

(расширенная версия)

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Канады считают неправильной озвученную президентом США Дональдом Трампом идею возвращения к формату G8 с Россией, сообщает в пятницу канадский телеканал Си-Би-Си ссылкой на знакомые с позицией Оттавы источники.

"Источник, знакомый с ситуацией заявил..., что Канада не будет поддерживать предложение о возвращении России в G7 до тех пор, пока Москва будет удерживать под контролем Крым", - написала в Twitter корреспондент этого телеканала Кэти Симпсон.

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

По информации СМИ, такое заявление Д.Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

В то же время президент в очередной раз отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы и назвал себя "худшим ночным кошмаром России".

На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла идею о возможности восстановления на данном этапе формата "Группы восьми".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого уже спрашивали о возможности возвращения России в G8 в начале этой недели, заявил, что "актуальность этого образования с годами с точки зрения российской стороны падает, снижается".

"В изменяющейся обстановке как в международных политических, так и в экономических делах стремительно возрастает значение и актуальных таких форматов, как "двадцатка", где Россия принимает активное участие", - сказал Д.Песков журналистам.

Он назвал "гипотетическими рассуждениями" возможность возвращения РФ в G8, если такое предложение поступит.

1во аю

Neuer Inhalt Horizontal Line