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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 18:55 06.06.2018 - 18:55

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о неприятии замены в перспективе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) на двусторонний торговый пакт с США.

"По разным поводам нам приходилось слышать, как президент (США Дональд Трамп - ИФ) говорил о заинтересованности... в двустороннем соглашении вместо трехстороннего НАФТА, что у нас есть сейчас", - приводят его слова западные СМИ.

"Позиция Канады заключается и всегда будет заключаться в том, что трехсторонний подход в самом деле лучше и для Канады, и для Мексики и для США", - добавил премьер.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на экономического советника президента США Ларри Кудлоу, что Д.Трамп склоняется к варианту с переговорами по отдельности с Канадой и Мексикой с целью урегулирования торговых разногласий.

Пересмотр или отказ от НАФТА - одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде невыгодно для США.

1аю ар

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