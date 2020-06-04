Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 18:38

Москва/Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Канарские и Балеарские острова в Испании ожидают тысячи туристов в последние две недели июня, сообщает в четверг The Guardian.

"Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что тысячи зарубежных туристов приедут в рамках двух пилотных проектов на Канарские и Балеарские острова в последние две недели июня. Как минимум 6 тыс. из которых приедут из Германии", - пишет газета.

Для отслеживания перемещений путешественников будут использовать анкеты и мобильное приложение, а собранная информация поможет правительству Испании и туристическому сектору подготовиться к полноценному открытию границ с 1 июля.

Министр указала, что британцы составляют самую большую долю туристов среди других национальностей в Испании. "Мы хотим, чтобы британские туристы вернулись, как только они смогут", - добавила Марото.

Она также отметила важность более четкой позиции с британской стороны относительно того, когда именно британцы смогут ездить за границу и придется ли им отправляться на период самоизоляции по возвращении в Великобританию.

"Мы обсуждаем с британскими властями и туроператорами вопросы, связанные с этими двумя моментами, которые должны быть разрешены", - сказала министр.

Испания - одна из самых пострадавших из-за пандемии COVID-19 европейских стран. По состоянию на 4 июня, там зарегистрировано 240 тыс. случаев коронавируса, 150 тыс. человек выздоровело, 27 тыс. скончались.

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