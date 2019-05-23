Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 20:36

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Менее половины американцев, которые были сторонниками Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года, выступают за то, чтобы бывший вице-президент США Джо Байден стал кандидатом демократов на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно данным опроса компании Hill-HarrisX, 41% из тех, кто поддерживал Клинтон, хотят видеть Байдена в качестве единого кандидата от Демократической партии США.

Еще 9% сторонников Клинтон готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича. Сенатор Камала Харрис и сенатор Элизабет Уоррен располагают поддержкой в 8% голосов каждая. В свою очередь за сенатора Берни Сандерса выступают лишь 6% респондентов, которые поддерживали Клинтон на выборах 2016 года. Еще 17% респондентов пока не определились с выбором.

Опрос проводился 17-18 мая. В нем приняли участие около 500 человек, которые заявили, что поддерживали представителя Демократической партии на выборах 2016 года.

Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сенатора Сандерса и бывшего вице-президента Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

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