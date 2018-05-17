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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 21:54 17.05.2018 - 21:54

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство членов сената Конгресса США одобрили кандидатуру Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления.

В настоящий момент голосование продолжается, однако "за" кандидатуру Дж.Хаспел проголосовали уже больше половины сенаторов 53 из 100, "против" - 45.

До проведения финального голосования в верхней палате Конгресс, Дж.Хаспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса "за" и 44 "против", гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ.

16 мая комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ.

После того, как президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ, в ее адрес сразу же прозвучала критика относительно применения практики жестких допросов подозреваемых в террористической деятельности в центрах задержаний, в том числе в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, которой ранее руководила она.

Дж.Хаспел в ходе слушаний неоднократно заверила членов сенатского комитета по разведке в том, что то если ей доверят руководство этим ведомством, ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.

Дж.Хаспел стала преемницей экс-главы ЦРУ Майка Помпео, уже приступившего ранее в мае к работе на посту госсекретаря США.

Йф др

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