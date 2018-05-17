Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 22:14 17.05.2018 - 22:14

(обновленная версия)

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство членов сената Конгресса США одобрили кандидатуру Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления.

Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались "за" кандидатуру Дж.Хаспел, "против" - 45.

До проведения финального голосования в верхней палате Конгресса Дж.Хаспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса "за" и 44 "против", гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ.

16 мая комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ.

После того, как президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ, в ее адрес сразу же прозвучала критика относительно применения практики жестких допросов подозреваемых в террористической деятельности в центрах задержаний, в том числе в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, которой ранее руководила она.

Дж.Хаспел в ходе слушаний неоднократно заверила членов сенатского комитета по разведке в том, что то если ей доверят руководство этим ведомством, ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.

Дж.Хаспел стала преемницей экс-главы ЦРУ Майка Помпео, уже приступившего ранее в мае к работе на посту госсекретаря США.

Йф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line