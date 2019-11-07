Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 0:02

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Кандидатура замминистра энергетики США Дэна Бруйетта отправлена в Сенат для утверждения на пост главы министерства энергетики, сообщает Белый дом.

В случае утверждения Бруйетт заменит на посту министра энергетики Рика Перри, который планирует покинуть министерство 1 декабря.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Перри покинет свой пост в конце года, не назвав точную дату.

Позже Трамп объявил о решении выдвинуть кандидатуру Бруйетта на пост министра энергетики.

"Мне приятно сообщить, что номинирую замминистра (энергетики - ИФ) Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Его опыт в данной сфере невероятен. Он настоящий профессионал, и я не сомневаюсь, что Джон будет отлично работать", - написал президент в твиттере.

1вз тг

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