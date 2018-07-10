Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 0:38 11.07.2018 - 00:38

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру посла в Пакистане Дэвида Хейла на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщает Белый дом.

Таким образом, если Д.Хейла одобрит большинство в сенате конгресса США, он сменит на этом посту Томаса Шэннона, который 4 июня ушел в отставку.

Д.Хейл с 2015 года является послом США в Пакистане. С 2013 по 2015 годы он был послом в Ливане, с 2005 по 2008 годы - в Иордании. С 2009 по 2013 годы Д.Хейл занимал пост спецпосланника по ближневосточному урегулированию

Пост замгоссекретаря США по политическим вопросам - третья по значимости позиция в руководстве американского внешнеполитического ведомства. Замгоссекретаря также является сопредседателем рабочей группы по устранению проблемных вопросов в российско-американских отношениях.

На данный момент и.о. замгоссекретаря США по политическим вопросам пока значится Стивен Мулл.

Т.Шэннон отдал американской дипломатии около 35 лет.

1йф см

Neuer Inhalt Horizontal Line