Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 3:19

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - В США сенатор Эми Клобучар и бизнесмен Том Стайер во время шестых дебатов демократов, которые проводят телеканал PBS и газета Politico, призвали чиновников Белого дома дать показания во время процесса об импичменте в Сенате.

"Если президент утверждает, что он невиновен, то почему он не позволяет дать показания всем людям президента?" - сказала Клобучар.

"Ричард Никсон заставил своих высокопоставленных людей дать показания (...) Мы должны услышать показания Малвейни (исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни - ИФ) который находится под присягой. Свидетели говорили, что Малвейни является одним из тех, кто сказал: "Хорошо, мы собираемся удержать помощь этой молодой демократии, чтобы получить компромат на политического оппонента", - заявила она.

Кроме того, сенатор призвала дать показания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

С ней согласился и Стайер.

"Вопрос здесь в том, что если мы хотим, чтобы американский народ понял, что происходит, нам нужно, чтобы чиновники администрации дали показания по телевидению, чтобы мы могли судить. Суд, который имеет значение, - это суд общественного мнения", - отметил он.

Комментарии кандидатов появились после того, как лидер меньшинства Сената Чарльз Шумер заявил, что попросит верхнюю палату Конгресса поддержать вызов в качестве свидетелей в ходе судебного процесса по импичменту Болтона и Малвейни.

Он также хочет, чтобы показания дали старший советник Малвейни - Роберт Блэр и заместитель директора по национальной безопасности Административно-бюджетного управления (OMB) Майкл Даффи.

Шумер в четверг встретился с лидером сенаторского большинства Митчем Макконнеллом, чтобы обсудить судебный процесс по импичменту в Сенате. Но в ходе обсуждения они так и не смогли договориться о вызове свидетелей и запросе дополнительных документов до рождественских каникул.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1вз тг

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