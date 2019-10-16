Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 4:59

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты в президенты США от Демократической партии в ходе теледебатов в штате Огайо раскритиковали решение Дональда Трампа о выводе американских войск с севера Сирии.

"У нас есть эксцентричный, сумасшедший президент, который ничего не знает о внешней политике и действует из страха за свое собственное переизбрание", - сказал бывший вице-президент Джо Байден.

По его словам, вывод войск с севера Сирии стал "самой позорной вещью, которую сделал президент в современной истории, с точки зрения внешней политики".

"Резня, происходящая в Сирии, не является следствием американского присутствия, это следствие американского ухода и предательства", - добавил мэр Саут-Бенд Пит Буттиджич .

Сенатор Элизабет Уоррен, в свою очередь, призвала к осторожному выводу американских войск и обвинила Трампа в "гуманитарной катастрофе", разразившейся на севере Сирии.

Сенатор Берни Сандерс обвинил турецкое правительство в "массовой резне" курдских сил и гражданского населения и заявил, что Анкара больше не является союзником США.

Трамп, добавил он, "разрушил способность Америки делать внешнюю политику", изменив внешнюю политику США по прихоти и отказавшись защищать военного союзника США - курдов.

В свою очередь, сенатор Кори Букер предположил, что данный шаг президента США укрепит президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина, и осудил "отступление" американских войск под угрозой со стороны сирийских войск.

"Мы не можем позволить россиянам продолжать наращивать свое влияние на мировой арене", - сказал Букер.

"Этот президент снова и снова демонстрирует моральную слабость", - добавил он.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов соседней страны бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

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