Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 20:57

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты на выдвижение в президенты США от Демократической партии раскритиковали в понедельник решение администрации президента страны Дональда Трампа вывести американские войска с севера Сирии.

Сенатор Камала Харрис расценила этот шаг как "предательство" в отношении курдов.

"Это решение представляет собой предательство в отношении нашего союзника в борьбе против ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая группировка" - ИФ) и ставит под угрозу жизни американцев", - написала Харрис в Twitter.

Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен раскритиковали Трампа не столько за сам вывод войск, сколько за то, каким образом было принято о нем решение.

"Я поддерживаю идею о том, чтобы вернуть наши войска домой из Сирии. Но опрометчивый и незапланированный вывод войск подрывает как наши партнерские отношения, так и безопасность", - написала Уоррен в Twitter.

Сандерс также назвал решение Трампа "резким". "Это чрезвычайно безответственно. Это, вероятно, приведет к росту страданий и нестабильности", - указал Сандерс.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.

Масштаб вывода войск пока до конца не понятен. Трамп в понедельник в твиттере рассуждал о вреде, который бесконечные войны наносят США, что подтолкнуло ряд наблюдателей предположить, что США значительно сокращают военное присутствие в Сирии. Однако позже власти США заявили, что на севере Сирии этой решение коснулось крайне небольшого числа военных. У СМИ нет данных, покинули ли эти бойцы Сирию или же просто заняли новые позиции на сирийской территории.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!