Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 5:20

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии осудили торговую политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она нанесла вред экономике США.

"Он обращается с нашими фермерами и нашими рабочими, как с фишками для покера в одном из своих обанкротившихся казино", - заявила сенатор Эми Клобучар в ходе дебатов.

По ее словам, торговая война с Китаем стоила экономике США 300 тыс. рабочих мест.

"Я бы не ввела все эти пошлины, и у меня не было бы торговой политики, где 1 августа он объявляет, что собирается ввести пошлины на товары стоимостью $300 млрд. 13 августа он урезает их наполовину, через неделю он говорит, что собирается снизитиь налоги, а на следующий день заявляет, что не будет делать этого", - отметила она.

В непоследовательной политике Трампа также обвинили и другие кандидаты.

Так, сенатор Камала Харрис сказала: "У нас есть парень в Белом доме, который неустойчив в торговой политике. Он проводит торговую политику с помощью твитта, откровенно говоря, подтвержденного его хрупким эго".

"У президента явно нет стратегии. Мне кажется или это должно было случиться в апреле? Это еще один пример невыполненного обязательства", - отметил, в свою очередь, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич.

Сенатор Берни Сандерс добавил: "Трамп считает, что торговая политика - это твитт в три часа ночи".

Тем временем предприниматель Андрей Янг заявил, что не стал бы отменять пошлины в первый день своего вступления на пост президента.

"Я бы дал понять китайцам, что нам нужно заключить сделку, потому что сейчас пошлины бьют производителей и фермеров в Айове, которые, очевидно, не имеют ничего общего с дисбалансом, который у нас есть с Китаем", - сказал он.

Между тем, сенатор Элизабет Уоррен заявила, что пошлины не являются необходимым рычагом давления на Китай.

"Все хотят получить доступ на американский рынок", - сказала она.

"Это означает, что у нас есть возможность сказать прямо здесь, в Америке: вы хотите прийти продавать товары американским потребителям? Тогда вы должны поднять свои стандарты", - добавила Уоррен.

По ее мнению, подход к заключению торговых сделок должен быть полностью переработан, что позволит профсоюзам, защитникам окружающей среды, фермерам и правозащитникам участвовать в торговых переговорах.

Уоррен предположила, что страны должны соответствовать определенным требованиям по ряду вопросов, таких как трудовые и экологические стандарты, чтобы претендовать на торговые сделки США.

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