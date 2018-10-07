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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 16:00 07.10.2018 - 16:00

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты в президиум Боснии и Герцеговины оптимистично высказываются о своих шансах на победу на выборах, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".

Так, президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик, политик пророссийских взглядов, позитивно отозвался о своих шансах на победу.

М.Додик заявил, что он ожидает "большой победы" на выборах, которая будет в интересах Республики Сербской.

Его конкурент кандидат-серб, действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии "Союз за перемены" Младен Иванич, также ожидает своей победы.

"Я не стал бы участвовать в выборах, если бы я не верил, что могу выиграть. Конечно, я ожидаю победы", - сказал он.

Кандидат-босниец от Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, выступающий за евроинтеграцию, говоря о своих шансах на победу, заявил, что он "уверенный оптимист".

Еще один кандидат-босниец Сефик Дзаферович от Партии демократического действия заявил, что ожидает "массивной поддержки ото всех граждан Боснии и Герцеговины".

В Боснии и Герцеговине в воскресенье проходят всеобщие выборы, в ходе которых, в частности, будут избраны члены парламентской ассамблеи и президиума страны.

Граждане страны избирают троих председателей президиума - по одному представителю от хорватов, боснийцев и сербов, один из которых станет председателем президиума и де факто возглавит страну.

Также проходят выборы в парламентскую ассамблею, в рамках которых граждане страны выберут 42 парламентариев в Палату представителей и 12 членов Палаты народа.

Выборы завершатся в 19:00 по местному времени (20:00 мск), первые результаты голосования будут опубликованы не раньше полуночи по местному времени.

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