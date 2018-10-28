Кандидаты на пост президента Бразилии верят в благоприятный исход выборов
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Мадрид. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты на пост президента Бразилии Жаир Болсонару и Фернанду Аддад в воскресенье приняли участие во втором туре выборов, сообщает бразильская телерадиокомпания "Глобу".
Ж.Болсонару посетил избирательный участок в Рио-де-Жанейро, а Ф.Аддад проголосовал в Сан-Паулу.
Общаясь со сторонниками на избирательном участке Ж.Болсонару заявил, что верит в победу. "То, что я видел на улицах в последние месяцы, - это победа", - сказал он.
В положительные результаты на выборах верит и его конкурент. "Я вижу широкое общественное движение, простые граждане выходят на улицы в защиту Бразилии и демократии. Я очень надеюсь, что сегодня вечером у нас будет хороший результат", - сказал Ф.Аддад.
Ожидается, что избирательные участки в Бразилии будут открыты до 18:00 местного времени (понедельник, 01:00 мск), а первые результаты будут оглашены часом позже.
1ар бс
Интерфакс