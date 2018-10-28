Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 15:50 28.10.2018 - 15:50

Мадрид. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты на пост президента Бразилии Жаир Болсонару и Фернанду Аддад в воскресенье приняли участие во втором туре выборов, сообщает бразильская телерадиокомпания "Глобу".

Ж.Болсонару посетил избирательный участок в Рио-де-Жанейро, а Ф.Аддад проголосовал в Сан-Паулу.

Общаясь со сторонниками на избирательном участке Ж.Болсонару заявил, что верит в победу. "То, что я видел на улицах в последние месяцы, - это победа", - сказал он.

В положительные результаты на выборах верит и его конкурент. "Я вижу широкое общественное движение, простые граждане выходят на улицы в защиту Бразилии и демократии. Я очень надеюсь, что сегодня вечером у нас будет хороший результат", - сказал Ф.Аддад.

Ожидается, что избирательные участки в Бразилии будут открыты до 18:00 местного времени (понедельник, 01:00 мск), а первые результаты будут оглашены часом позже.

1ар бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер