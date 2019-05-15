Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 0:02

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Дебаты кандидатов на пост председателя Еврокомиссии на 2019-2024 годы от панъевропейских политических партий организовала в среду вечером сеть Евровидение.

В них приняли участие представитель Европейских объединенных левых бельгиец испанского происхождения, бывший профсоюзный лидер Нико Куэ; сопредседатель фракции Европарламента (ЕП) от "зеленых" немка Ска Келлер; евродепутат, кандидат от Европейских консерваторов и реформистов чех Ян Захрадил; кандидат от "Альянса либералов и демократов за Европу", член Еврокомиссии по конкуренции датчанка Маргрете Вестагер; лидер списка Европейской народной партии и председатель соответствующей фракции Европарламента немец Манфред Вебер и кандидат "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Участникам дебатов, прошедших в достаточно корректном тоне, без обострения, были предложены для комментариев темы миграции, занятости молодежи, климата, налогообложения, международной торговли, проблем демократии в ЕС.

23-26 мая в странах Европейского союза состоятся выборы в Европейский парламент, с учетом результатов которых будет избираться председатель Европейской комиссии (ЕК). Выступившие в дебатах кандидаты участвуют в процессе, который в ЕС определяют немецким термином Spitzenkandidaten. Он подразумевает выбор главы ЕК из числа кандидатов, возглавляющих партийные списки.

В избрании председателя Еврокомиссии по принципу Spitzenkandidaten евродепутаты видят укрепление европейской демократии, учитывая, что выборы в Европарламент прямые. И уже неоднократно звучали заявления, что они отвергнут любого кандидата в председатели ЕК, если он не будет из "кандидатов во главе списка".

"Договор (о Евросоюзе - ИФ) очень ясен: председатель Европейской комиссии должен назначаться государствами-членами на основе результатов европейских выборов", - заявил председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на неформальном саммите в Сибиу (Румыния) 9 мая.

"Результаты выборов выражают волю избирателей, значит, надо выбирать председателем комиссии кандидата, собравшего наибольшее число голосов", - считает глава Европарламента.

Однако председатель Евросовета Дональд Туск и многие главы государств и правительств толкуют иначе это положение Договора о Евросоюзе. Они делают акцент на том, что прерогатива назначения принадлежит Европейскому совету, а он, принимая решение, учитывает и результаты европейских выборов.

Чиновники ЕС в последнее время неоднократно цитировали в Брюсселе высказывание Туска о том, что у принципа выдвижения главы списка лидирующей на выборах партии кандидатом на пост председателя Еврокомиссии "нет автоматизма". Последнее слово за Евросоветом.

Тем временем европейские СМИ делают прогнозы по результатам предстоящих выборов. Как сообщило издание Politico, правоцентристская Европейская народная партия сохранит лидерство по итогам предстоящих выборов в Европарламент, хотя и потеряет значительную часть депутатских кресел.

По оценке издания, Европейская народная партия на выборах 23-26 мая обеспечит себе 170 мест в парламенте, что на 46 мест меньше, чем сейчас.

Вторая по величине фракция ЕП - "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", может потерять 40 мест, в таком случае в парламенте ее будут представлять 146 депутатов. Это позволит ей сохранить второе место в Европейском парламенте.

Значительный рывок вперед, согласно прогнозам, может совершить "Альянс либералов и демократов за Европу". Так, благодаря присоединению к ней партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!", она может стать третьей по величине фракцией с 104 местами в Европарламенте. Сейчас Альянсу либералов и демократов принадлежит 68 мест в Европейском парламенте.

Прогнозируется также, что популисты могут заметно укрепить свои позиции в Европарламенте.

1ов аг

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