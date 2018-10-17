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Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Восемь человек, в том числе кандидат в депутаты парламента Афганистана, получили ранения при взрыве, прогремевшем в среду утром в избирательном штабе в городе Лашкаргах, административном центре южной афганской провинции Гильменд, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (8:30 мск) в избирательном штабе Абдулджабара Кахрамана. Выборы в парламент Афганистана запланированы на 20 октября.

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Интерфакс