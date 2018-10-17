Кандидат в депутаты и еще семь человек пострадали при взрыве в избирательном штабе в Лашкаргахе на юге Афганистана
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Восемь человек, в том числе кандидат в депутаты парламента Афганистана, получили ранения при взрыве, прогремевшем в среду утром в избирательном штабе в городе Лашкаргах, административном центре южной афганской провинции Гильменд, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (8:30 мск) в избирательном штабе Абдулджабара Кахрамана. Выборы в парламент Афганистана запланированы на 20 октября.
вш
Интерфакс