Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс призвал Евросоюз сплотиться перед лицом угроз, которые, по его мнению, представляют для ЕС Россия и США.

"Мы должны быть едины, тверды перед Трампом, перед Путиным. Без этого они будут задавать тон и определять будущее. И мы не можем этого позволить ради будущего наших граждан", - сказал Тиммерманс в среду вечером, выступая в дебатах кандидатов от европейских политических партий на пост председателя ЕК, организованных сетью Евровидение.

Первый зампред ЕК возглавляет список от "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", имеющего вторую по численности партию в Европарламенте.

"Если мы едины, то мы достаточно сильны. Но когда в Европе есть руководители, являющиеся лучшими друзьями Владимира Путина, и едут к нему просить денег, а потом просят аудиенцию у Дональда Трампа, который хочет ослабить и расколоть Европейский союз, как тогда создавать единство?" - заявил Тиммерманс.

Он отметил, что "впервые в истории" президент США считает, что "в его интересах иметь слабую и разделенную Европу".

"Для нас это опасно. Если мы будем слабыми и разделенными, мы не сможем защищать наши ценности в мире. Нам нужно европейское единство. Мы должны убедить те политические силы, которые думают, что Путин их лучший союзник, - (Найджела) Фаража, (Маттео) Сальвини, (Хайнц-Кристиана) Штрахе - все эти люди должны понять, что они не действуют в интересах европейских граждан", - сказал кандидат в председатели Еврокомиссии от социалистов.

1ов аг

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