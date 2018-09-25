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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 8:58 25.09.2018 - 08:58

*** В случае второго тура он победит

Мадрид. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от левой Партии трудящихся Бразилии Фернанду Аддад сократил отставание в президентской гонке от кандидата от правых Жаира Болсонару за две недели до всеобщих выборов в стране, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Ibope.

Так, по данным последнего опроса института общественного мнения, за Ф.Аддада готовы отдать свои голоса 22% избирателей, а за представителя Социал-либеральной партии Ж.Болсонару - 28% бразильцев. Однако если по итогам голосования 7 октября ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, во втором туре верх одержит Ф.Аддад с 43% голосов против 37% Ж.Болсонару.

На третьем месте в избирательной гонке находится левоцентрист Сиру Гомес - 11%, за ним следует консерватор Жералду Алкмин - 8%, после него - кандидат от "зеленых" Марина Силва, участвующая в выборах президента уже в третий раз.

Ф.Аддад вступил в президентскую гонку позднее других кандидатов после того, как Высший избирательный суд Бразилии запретил экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве бороться за пост главы государства. До этого именно Лула да Силва считался фаворитом гонки.

Опрос проводился 22-23 сентября среди более 2,5 тыс. бразильцев.

1эф бп

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