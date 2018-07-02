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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 3:41 02.07.2018 - 03:41

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Андрес Мануэль Лопес Обрадор - лидер альянса "Вместе сотворим историю" - в президентской гонке в Мексике наращивает отрыв от преследователей, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные экзит-полов.

По состоянию на 03:30 по московскому времени он опережает Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" на 16-26% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что А.Обрадор набирает 39,2%, а Р.Анайя - 37,3% голосов.

В то же время третий кандидат в президенты - представитель коалиции "Все за Мексику" Антонио Мид - в телевыступлении признал свое поражение.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканках штатов и мэры ряда городов.

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