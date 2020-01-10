Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 20:47

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Писательница Марианна Уильямсон объявила о долгосрочном завершении участия в предвыборной гонке перед выборами президента 2020 года, пишет в пятницу американская газета Washington Post.

"Я продолжала принимать участие в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести нашу позицию", - отметила Уильямсон.

Писательница добавила, что не хочет "мешать прогрессивному кандидату" победить в предвыборной гонке, потому она "приостановила свою политическую кампанию".

Она подчеркнула, что готова поддерживать кандидата от демократов, который будет объявлен на съезде партии в июле.

Уильямсон официально заявила о желании баллотироваться на пост президента в январе 2019 года.

Выборы США пройдут в ноябре 2020 года. Главным претендентом на роль кандидата от Демократической партии и в то же время соперником Дональда Трампа выступает Джо Байден.

1ка ар

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