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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 13:57 01.06.2018 - 13:57

Мадрид. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Кандидат на пост премьер-министра Испании и лидер социалистов Педро Санчес в пятницу заявил, что намерен модернизировать страну и разобраться с социальными проблемами населения, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Он пообещал добиться "консенсуса" среди политических партий, чтобы "трансформировать и модернизировать" Испанию", а также "решить острые социальные вопросы многих людей, которые страдают от неравенства и нестабильности в стране".

П.Санчес отметил, что "осознает всю ответственность и сложность политического момента".

Ранее в пятницу Конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, и, таким образом, возможность сформировать новое правительство получил социалист П.Санчес.

Голосование в парламенте состоялось после того, как на прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией М.Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gurtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Ф.Корреа к 51 году тюрьмы.

1вл аю

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