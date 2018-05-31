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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 21:04 31.05.2018 - 21:04

*** Ожидается, что ему вновь поручат формирование правительства

Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Юрист Джузеппе Конте, чью кандидатуру партия "Лига" и движение "Пять звезд" предложили на должность премьер-министра Италии, прибыл в Квиринальский дворец, чтобы встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Ожидается, что президент подтвердит, что поручает Дж.Конте сформировать Совет министров.

По мнению экспертов телеканала "РАИ ньюз", Дж.Конте могут привести к присяге уже в понедельник или во вторник.

Ранее в четверг Карло Коттарелли, которого на должность премьер-министра назначил президент Италии, отказался от мандата на формирование правительства страны.

Итальянские политики на протяжении нескольких месяцев не могут сформировать правительство. На прошлой неделе партии "Лига" и движение "Пять звезд" предложили президенту Италии список кандидатов на посты министров, однако С.Маттарелла отклонил этот вариант, не согласившись с кандидатурой Паоло Савоны на посту министра экономики Италии.

В новой версии проекта кабинета министров политики предложили замену П.Савоне, министром экономики может стать профессор политической экономики Джованни Триа.

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