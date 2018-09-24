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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 9:51 24.09.2018 - 09:51

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих одержал победу на президентских выборах на Мальдивах, получив 58,3% голосов избирателей, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на предварительные результаты выборов.

Явка на выборах составила 89,2%, за И.М.Солиха проголосовали 134,6 тыс. избирателей, а за президента Абдуллу Ямина - 96,1 тыс. человек.

Оппозиция, отмечает агентство, опасается, что действующий президент попытается сфальсифицировать выборы в свою пользу. Тем не менее, А.Ямин, сообщают мальдивские СМИ, признал свое поражение и поздравил с победой соперника.

И.М.Солих стал кандидатом в президенты от Мальдивской демократической партии после того как из президентской гонки выбыл лидер партии и бывший президент Мальдив Мохаммед Нашид, приговоренный к 13 годам тюрьмы и находящийся в Шри-Ланке.

А.Ямин стал президентом Мальдивской республики в ноябре 2013 года. В феврале этого года А.Ямин объявил в стране чрезвычайное положение, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. В частности признал неконституционным процесс по М.Нашиду, обвиняемому в терроризме.

Выборы прошли в воскресенье. Окончательные итоги будут объявлены в течение недели.

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