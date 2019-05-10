Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 21:33

Стамбул. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Департамент коммуникаций канцелярии президента Турции в пятницу опроверг информацию германской газеты "Бильд" о том, что в связи с ситуацией с турецкой лирой Анкара может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитных ракетных комплексов С-400.

"Ваши источники ошибаются. Получите информацию от меня. Приобретение С-400 - завершенная сделка", - написал у себя в Twitter руководитель департамента Фахреттин Алтун, обращаясь к журналисту газеты "Бильд" Юлиану Репке, который ранее в своем Twitter написал, что "дипломатические источники сообщили "Бильд" о том, что Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган) не купит С-400 у России".

1ар гс

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