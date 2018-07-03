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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 12:00 03.07.2018 - 12:00

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Австрийский канцлер Себастьян Курц подчеркнул важность хороших отношений ЕС с государствами-соседями, в том числе необходимость диалога с Россией.

"Российская агрессия, реакция и санкции (Евросоюза - ИФ) в ответ на действия, противоречащие международному праву, требуют открытия новых каналов переговоров с Россией. Мы должны вести дискуссию с Россией", - заявил С.Курц во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, представляя программу председательства Австрии в Совете ЕС на июль-декабрь 2018 года.

По его словам, председательский девиз Австрии "Европа, которая защищает" подразумевает не только надежные внешние границы ЕС.

"Только когда есть стабильное соседство, мы можем гарантировать долгосрочные мир и безопасность в Европе", - отметил канцлер.

Евросоюз, считает он, должен содействовать тому, чтобы то, что происходит в его непосредственном соседстве, было более безопасным.

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