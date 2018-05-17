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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 14:47 17.05.2018 - 14:47

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что нынешняя политика президента США Дональда Трампа создает угрозы для европейских интересов в сфере экономики.

"Недавние решения президента Трампа подвергают опасности европейские экономические интересы. Мы хотим, чтобы экспорт из Австрии и Европы носил упорядоченный постоянный характер, и абсолютно ясно, что мы не хотим никаких новых торговых барьеров!" - говорится в сообщении, размещенном на странице С.Курца в "Твиттере".

В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

Накануне председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС будет пытаться убедить администрацию США отказаться от повышенных тарифов на импорт алюминия и стали из Европы.

"Мы будем стоять на своем. Это означает бессрочную отмену тарифов США на алюминий и сталь, если мы хотим обсуждать возможную либерализацию торговли с США", - подчеркнул Д.Туск.

аю ар

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