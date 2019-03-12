Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 12:58

Берлин. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц во вторник заявил о скептическом отношении к планам президента Франции Эмманюэля Макрона провести комплексную реформу ЕС.

"Есть и такие предложения, которые мы отвергаем", - сказал он германской радиостанции "Дойчландфунк", отметив, что одни идеи Э.Макрона являются "утопическими", а другие "опасными".

В частности, С.Курц отметил, что идея об одинаковой зарплате на одинаковом рабочем месте в ЕС сама по себе хороша, однако ее будет "практически невозможно" воплотить жизнь, если учитывать отличия в стоимости жизни и жизненных стандартах между разными странами ЕС.

Он добавил, что доволен позицией в отношении предложений Э.Макрона со стороны одной из правящих в ФРГ партий - Христианско-демократического союза Германии (ХДС), в котором состоит канцлер Ангела Меркель,

Западные СМИ напоминают, что новая глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее поддержала инициативы Э.Макрона по укреплению единства ЕС и его безопасности, но при этом дистанцировалась от многих прочих его идей.

Также СМИ указывают, что дискуссии о будущем ЕС нарастают в преддверии майских выборов в Европарламент, в ходе которых, как ожидается, укрепят свои позиции евроскептики.

Ранее в марте президент Франции Э.Макрон выступил с инициативой, посвященной реформам в ЕС в различных сферах.

"Мы должны реформировать нашу политику конкуренции, перестроить нашу торговую политику: подвергать санкциям или запрещать в Европе предприятия, которые наносят ущерб нашим стратегическим интересам и нашим основополагающим ценностям, таким как нормы окружающей среды, защита данных и справедливая уплата налогов; а также обеспечить в стратегической промышленности и на наших государственных рынках европейские преференции, как это делают наши американские или китайские конкуренты", - говорил французский лидер.

Его инициативой предусмотрено проведение реформы системы контроля на границах Шенгенской зоны, создание ведомств, нацеленных на предотвращение внешнего вмешательства в выборные процессы в ЕС и в других сферах.

1аю ар

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