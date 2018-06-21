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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 15:14 21.06.2018 - 15:14

Берлин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц примет участие во встрече по вопросам миграции в Будапеште лидеров четырех стран ЕС - Чехии, Словакии, Польши и Венгрии, передает в четверг австрийская газета "Штандарт".

В ней также будут участвовать премьер Венгрии Виктор Орбан, глава чешского кабмина Андрей Бабиш, польский премьер Матеуш Моравецкий и глава правительства Словакии Петер Пеллегрини.

Приглашение С.Курцу было направлено В.Орбаном.

"Во время встречи будет обсуждаться защита внешних границ ЕС, в том числе укрепление Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, а также меры, направленные на предотвращение нелегальной иммиграции из Албании", - приводит издание выдержки из заявления австрийской канцелярии.

Встреча лидеров четырех государств ЕС будет проводиться в преддверии другого неформального совещания глав ряда стран ЕС, которое состоится в воскресенье в Брюсселе, а также саммита ЕС 28-29 июня.

Ранее в Берлине сообщили, что неформальная встреча глав ряда государств ЕС, которые обсудят тему миграции, состоится в Брюсселе в ближайшее воскресенье с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По информации агентства DPA, на встречу приедут представители Австрии, Италии, Франции, Греции, Болгарии и Испании.

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