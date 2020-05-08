Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 17:52

Берлин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в пятницу, что считает неправильным обвинять людей, равно как и страны в том, что они распространяли коронавирус, сообщает агентство Associated Press.

"Я бы никогда не стал требовать извинений у итальянцев за их соотечественников, которые привезли вирус на австрийские лыжные курорты, потому что наверняка они сделали это ненамеренно", - сказал Курц, отвечая на вопрос, будет ли Австрия просить прощения перед другими странами, потому что многие люди заразились коронавирусом после посещения ее курортов.

"Нет никакого смысла играть в игру международных обвинений в том, кто виновен в этой пандемии", - убежден канцлер Австрии.

При этом он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо относиться к своим действиям самокритично и всегда оценивать, что можно было бы сделать лучше.

В последние дни звучат обвинения в адрес Китая за то, что якобы по его вине в мине произошла пандемия. В частности, в США неоднократно заявляли, что причиной вспышки коронавируса могла быть некомпетентность китайских ученых.

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