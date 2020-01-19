Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 14:19

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом международной конференции по Ливии провели встречи с премьером правительства национального согласия Ливии Файезом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.

"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас сегодня перед началом конференции провели переговоры с главой правительства национального согласия Файезом Сараджем и генералом Халифой Хафтаром", - сообщила пресс-служба германского правительства.

Конференция при участии России и США проводится в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Согласие принять в ней участие дали Сарадж и Хафтар.

На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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