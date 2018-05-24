Канцлер ФРГ и премьер Госсовета КНР выступили за денуклеаризацию Корейского полуострова и проведение саммита США-КНДР
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Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провели переговоры в Пекине, затронув темы предстоящего саммита США-КНДР, сохранения ядерной сделки с Ираном и развития экономических отношений между Германией и Китаем, пишет в четверг немецкая газета "Хандельсблатт".
"В связи с угрозой отмены саммита США-КНДР, на котором должна обсуждаться ядерная программа Пхеньяна, как Китай, так и ФРГ призывают к проведению намеченных переговоров", - отмечает издание.
По мнению премьера Госсовета КНР, проблемы должны решаться мирным путем, посредством переговоров.
Помимо этого, А.Меркель и Ли Кэцян вновь подтвердили необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки в одностороннем порядке. При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что "санкции США против Ирана могут привести к уходу (с иранского рынка - ИФ) европейских фирм".
Стороны в ходе переговоров также затронули тему взаимовыгодного экономического сотрудничества и возможного заключения соглашения между КНР и Евросоюзом о защите инвестиций.
"А.Меркель высказалась за предоставление одинаковых условий на рынке - для немецких компаний в Китае и для китайских фирм - в Германии", - пишет "Хандельсблатт".
По данным издания, стороны согласились сотрудничать и по вопросам соблюдения прав человека.
А.Меркель прибыла 24 мая в Пекин с двухдневным визитом. Помимо переговоров с премьером Госсовета, у нее запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Тэ эф вв
Интерфакс