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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 9:52 17.09.2018 - 09:52

Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель решила освободить от должности главу Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена, сообщает в понедельник газета "Вельт" со ссылкой на источники в коалиционном правительстве.

По информации издания, во вторник в ведомстве федерального канцлера запланирована встреча председателей политических партий, входящих в правящую коалицию, участники встречи обсудят планы канцлера.

Х-Г.Маасен ранее в интервью таблоиду "Бильд" скептически высказался относительно преследований иностранцев в Хемнице. Как сообщает газета, А.Меркель считает, что он не должен был этого делать и таким образом "вмешиваться в политику". Высказывания Х-Г.Маасена получили в СМИ большой резонанс, на него обрушилась волна критики.

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