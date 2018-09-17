Канцлер ФРГ решила уволить главу службы внутренней разведки ФРГ - СМИ
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Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель решила освободить от должности главу Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена, сообщает в понедельник газета "Вельт" со ссылкой на источники в коалиционном правительстве.
По информации издания, во вторник в ведомстве федерального канцлера запланирована встреча председателей политических партий, входящих в правящую коалицию, участники встречи обсудят планы канцлера.
Х-Г.Маасен ранее в интервью таблоиду "Бильд" скептически высказался относительно преследований иностранцев в Хемнице. Как сообщает газета, А.Меркель считает, что он не должен был этого делать и таким образом "вмешиваться в политику". Высказывания Х-Г.Маасена получили в СМИ большой резонанс, на него обрушилась волна критики.
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Интерфакс