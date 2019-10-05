Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 17:49

Каракас. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Москва и Каракас реализовывают крупнейшие проекты в энергетической сфере, Венесуэла рассчитывает выработать конкретные решения по монетизации нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.

"Сейчас наши договоренности воплощаются в крупнейшие проекты в энергетической сфере, в инвестиции России в венесуэльскую экономику. Это выражается и в том, что за последние восемь месяцев объем торговли вырос на 10%", - сказал вице-президент в субботу на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Эль-Айссами и Борисов являются сопредседателями российско-венесуэльской межправительственной комиссии.

"Мы надеемся, что мы выработаем конкретные решения по монетизации нашей нефти, мы надеемся создать новые партнёрские отношения с российскими компаниями, надеемся привлечь больше инвестиций из РФ и привлечь больше компаний", - заявил Эль-Айссами.

По его словам, страны обсуждают проекты, которые позволят обеспечить развитие сельского хозяйства, разведку и добычу алюминия, никеля, модернизацию химической промышленности.

1то пч

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