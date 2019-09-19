Мадрид. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила журналистам, что Вашингтону следует подумать над восстановлением дипломатических отношений между двумя странами.
Она отметила, что после провала попыток свергнуть правительство президента Николаса Мадуро у США остался "единственный путь - это переговоры и дипломатическое общение".
Родригес приветствовала достигнутое в понедельник соглашение между правительством и оппозиционными партиями, не входящими в коалицию провозгласившего себя временным президентом страны Хуана Гуайдо, о начале переговоров по политическим изменениям, направленным на урегулирование кризиса в Венесуэле.
Соглашение предусматривает возвращение около 55 депутатов-социалистов в Национальное собрание, где доминирует оппозиция, и освобождение политических заключенных.
Накануне из заключения был освобожден вице-спикер парламента страны Эдгар Самбрано, который заявил, что начиная с среды на свободу выйдут еще 58 оппозиционеров.
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