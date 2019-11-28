Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 7:17

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Каракасе не сомневаются, что могут рассчитывать на помощь российской стороны в вопросе обеспечения военными специалистами, заявил "Интерфаксу" военный атташе посольства Венесуэлы в РФ Хосе Рафаэль Торреальба Перес.

"Каждый раз, когда Венесуэла будет нуждаться в поддержке Российской Федерации в лице военных специалистов, мы будем направлять соответствующий запрос, и у нас нет сомнений, что мы получим необходимую помощь", - сказал венесуэльский дипломат.

Торреальба Перес отметил, что присутствие венесуэльских военных в России и российских военных в Венесуэле продолжается в соответствии с сотрудничеством двух стран и с учетом их стратегического характера отношений.

Он также подчеркнул, что это происходит в рамках существующих между двумя странами соглашений в сфере ВТС, ни о какой другой цели присутствия российских военных в Венесуэле речи не идёт.

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