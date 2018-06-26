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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 5:21 26.06.2018 - 05:21

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - В бельгийском городе Льеж во вторник состоится открытие Года российской музыки в исполнении льежского карильона.

Это традиционное ежегодное событие в 2018 году посвящается России, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, презентуя Год российской музыки, бельгийский общественный деятель Серж Дельвен.

"Каждый год почетным гостем нашего музыкального праздника становится одна из стран, сотрудничающих с Бельгией. В нынешнем году это будет Россия. И я хочу отметить, что в 2018 году Бельгия и Россия отмечают 165-летие установления дипломатических отношений, что найдет отражение в программе нашего фестиваля", - сказал С.Дельвен.

Он отметил, что церемония открытия музыкального праздника состоится 26 июня с участием посла России в Бельгии Александра Токовинина и бургомистра Льежа Вилли Демейера.

По этому случаю на карильоне льежского собора Святого Павла будет исполнен гимн Российской Федерации, а также написанные специально для Года российской музыки произведения известного мастера исполнения на карильоне Фабриса Ренара, которые посвящены таким темам, как оборона Сталинграда, ленинградская блокада, "дорога жизни" через Ладогу, река Волга, Москва, Гагарин.

Сам Ф.Ренар рассказал журналистам о создании этих произведений под его глубоким впечатлением от России и ее истории.

Советник-посланник посольства РФ в Бельгии Дмитрий Бородин подчеркнул, что музыка, являясь универсальным языком, всегда неизменно присутствовала на мероприятиях российской культуры, проводившихся за рубежом, и выразил признательность организаторам Года российской музыки в Льеже.

В программе фестиваля также выступление хора МГИМО Ргохеnos и выставка документов из архивов МИД РФ, посвященная 165-летию установления дипотношений между Россией и Бельгией.

Произведения русских композиторов в исполнении карильона будут звучать в Льеже наступающим летом каждую среду до конца сентября. Еженедельные концерты будут начинаться с исполнения гимна Российской Федерации.

В рамках проходящих с 25 по 30 июня в Бельгии и Люксембурге "Дней Москвы" в мероприятиях музыкального праздника в Льеже примет участие московская делегация во главе с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым.

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