Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 10:49

Токио. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Японский суд продлил арест экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона до 22 апреля, удовлетворив просьбу прокуратуры, сообщает агентство Bloomberg.

К.Гон, ранее освобожденный под залог, был повторно арестован 4 апреля в связи с новыми подробностями о его финансовых махинациях. Теперь, после продления ареста, власти должны будут в течение 10 дней предъявить бизнесмену официальные обвинения, в обратном случае он будет освобожден автоматически.

К.Гон подозревается в целом ряде нарушений, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. На фоне скандала он был уволен с поста председателя совета директоров компании, а недавно акционеры Nissan проголосовали за его исключение из состава совета.

В свою очередь К.Гон обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.

Автопроизводители Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., входящие в стратегический альянс, в марте достигли соглашения о создании операционного совета - нового органа для надзора над операциями и управления альянсом, который заменит руководящие органы, созданные за время руководства К.Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе.

Акции Nissan подешевели на 0,2% по итогам торгов в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 5,5%, до 3,91 трлн иен ($34,9 млрд).

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